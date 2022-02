Germania: ministro Salute, per gestire Covid guardare a nostra posizione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve guardare alla propria “posizione speciale” nella pandemia di Covid-19, non a quei Paesi che hanno revocato tutte le restrizioni per il contenimento del virus. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Die Zeit”. In particolare, Lauterbach ha affermato: “Dobbiamo lavorare con le nostre regole, che devono sempre tenere conto della posizione speciale della Germania”. Il riferimento è al gruppo ancora numeroso di anziani non vaccinati di età superiore ai 60 anni, che rischiano un grave decorso della malattia dopo essere stati contagiati dal coronavirus. Il ministro della Salute tedesco ha poi definito “molto rilevante” l'esempio fornito dai Paesi che hanno abrogato le restrizioni contro il Covid-19. Tuttavia, come evidenziato da Lauterbach, la Germania non può confrontarsi con questi Stati, poiché hanno una percentuale di non vaccinati tra le categorie a rischio di gran lunga inferiore. (segue) (Geb)