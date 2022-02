Germania: ministro Salute, per gestire Covid guardare a nostra posizione speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha, inoltre, ribadito il proprio sostegno alla rapida introduzione in Germania dell'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus per tutti i maggiorenni. È, infatti, “già troppo tardi per aspettare e vedere se arriverà una nuova ondata” della pandemia. Secondo Lauterbach, dovrebbero essere previste “sanzioni drastiche” per quanti si rifiuteranno di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria. Il ministro della Salute tedesco ha poi avvertito che, con le sue varianti, il Covid-19 è “ancora alla seconda generazione”, paragonabile a uno stadio infantile. Come sottolineato infine da Lauterbach, il virus è dunque ancora all'origine della sua storia. (Geb)