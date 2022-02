Germania: vertice di maggioranza approva misure contro rincaro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice di maggioranza tenuto a Berlino ieri, 23 febbraio, ha approvato una serie di misure per far fronte al rincaro dell'energia che sta colpendo la Germania. Al fine di sostenere i consumatori, Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno concordato iniziative per un valore di oltre 13 miliardi di euro, tra sgravi fiscali e sussidi. In primo luogo, l'abolizione della sovrattassa per lo sviluppo delle energie rinnovabili (Eeg), inclusa nelle bollette dell'energia elettrica, viene anticipata dal gennaio del 2023 al primo luglio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'imposta è di 3,723 centesimi di euro per kilowattora e la sua abrogazione apporterà ai consumatori un vantaggio da 6,6 miliardi di euro. La cancellazione dell'Eeg verrà finanziata dal Fondo per l'energia e il clima del governo federale (Ekf). SpD, Verdi e Fdp hanno poi deciso che l'indennità per i pendolari a lunga percorrenza verrà aumentata da 35 a 38 centesimi con effetto retroattivo dal primo gennaio scorso. Il sussidio si applicherà dal 21mo chilometro, così da avvantaggiare quanti vivono più lontano dal posto di lavoro, in particolare gli abitanti delle aree rurali. Nel corso dell'attuale legislatura del Bundestag, SpD, Verdi e Fdp cercheranno di modificare l'indennità per i pendolari affinché tenga maggiormente conto delle “preoccupazioni ecologiche e sociali”. (segue) (Geb)