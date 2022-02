Germania: vertice di maggioranza approva misure contro rincaro energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inoltre innalzata da mille a 1.200 euro l'indennità per i lavoratori pendolari, con efficacia retroattiva dal primo gennaio 2022. Per il ministro delle Finanze Christian Lindner, si tratta di ridurre il carico fiscale sulla “classe media che lavora”. L'effetto di questa sgravio è stimato in circa un miliardo di euro. Tutti i beneficiari dell'indennità di disoccupazione, dell'assistenza sociale o dell'assicurazione di base dovrebbero ricevere un pagamento una tantum di 100 euro. Il sussidio interesserà circa cinque milioni di persone. In particolare, i bambini colpiti dalla povertà dovrebbero ricevere un bonus immediato di 20 euro. Vengono poi confermati i sussidi per il riscaldamento, già approvati dal governo federale con una spesa di circa 190 milioni di euro. Il provvedimento è destinato a oltre 2,1 milioni di persone tra percettori del sussidio abitativo, studenti e tirocinanti titolari di aiuti di Stato. Il sostegno pubblico entrerà in vigore da giugno e l'obiettivo è tutelare le fasce di reddito più basse dal rincaro dell'energia. I beneficiari del sussidio abitativo dovrebbero ricevere 135 euro se vivono da soli e 175 euro in un nucleo abitativo di due persone. Per ogni ulteriore componente, sono previsti 35 euro. (Geb)