Usa-Russia: Biden pronto ad annunciare nuove sanzioni dopo attacco a Ucraina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto ad annunciare ulteriori sanzioni contro la Russia, in risposta al lancio da parte di Mosca di una operazione militare in territorio ucraino. Lo ha affermato un funzionario della Casa Bianca, citato dal quotidiano “The Hill”. “Il presidente Biden annuncerà ulteriori conseguenze che gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner imporranno alla Russia, in risposta al suo attacco non provocato e ingiustificato contro l’Ucraina”, ha dichiarato il funzionario. L’annuncio formale delle nuove sanzioni farà seguito a un incontro straordinario di Biden con gli altri leader del G7 per fare il punto della crisi in Ucraina. La natura e l’entità delle nuove misure sanzionatorie non è chiara, ma fonti della Casa Bianca suggeriscono iniziative contro le principali banche russe, inclusa Btb Bank, e contro gli oligarchi del Paese. Biden ha anche annunciato il blocco delle esportazioni di tecnologie chiave. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, non ha escluso sanzioni dei confronti del presidente russo Vladimir Putin.(Nys)