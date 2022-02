Ucraina: segretario generale Nato Stoltenberg condanna attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha condannato l’attacco “sconsiderato e non provocato” della Russia contro l'Ucraina. “Ancora una volta, nonostante i nostri ripetuti avvertimenti e incessanti sforzi diplomatici, la Russia ha scelto la via dell’aggressione contro un Paese sovrano e indipendente”, afferma Stoltenberg in un comunicato diffuso dall'Alleanza atlantica. Per il segretario generale della Nato, “questa è una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica.” Stoltenberg prosegue: “Sollecito la Russia a interrompere immediatamente la sua azione militare e a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Stoltenberg afferma, infine, che “gli alleati della Nato si incontreranno per discutere le conseguenze dell’aggressione della Russia”.(Beb)