Ucraina: "Cnn", forze bielorusse partecipano all'offensiva russa

- Ci sarebbero le forze armate bielorusse al fianco di quelle russe nell'offensiva in corso in queste ore in Ucraina. E' quanto ha appreso l'emittente statunitense "Cnn". L'Ucraina è stata attaccata attraverso numerosi punti di frontiera attorno alle 5 di questa mattina, con truppe provenienti da Russia, Bielorussia e Crimea. Sotto attacco ci sono in queste ore le regioni di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, lungo i confini orientali e settentrionali del Paese, dove vengono presi di mira unità di frontiera, pattuglie della polizia e punti di controllo con artiglieria e armi pesanti e leggere. Il servizio di frontiera ucraino fa sapere che le sue guardie stanno rispondendo al "fuoco del nemico" assieme alle forze armate e alla Guardia nazionale. (Res)