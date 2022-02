Ucraina: Scholz, attacco russo atto sconsiderato di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco della Russia contro l'Ucraina costituisce “un'eclatante violazione del diritto internazionale e niente può giustificarlo”. La Germania condanna “con la massima severità questo atto sconsiderato” del presidente russo, Vladimir Putin. È quanto afferma su Twitter il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, aggiungendo che “all'Ucraina e al suo popolo va la solidarietà della Germania”. Per Scholz, la Russia deve “fermare immediatamente” le operazioni contro l'Ucraina. La questione sarà oggetto di “stretto coordinamento nel G7, nella Nato e nell'Ue”. Oggi, evidenzia infine il cancelliere tedesco, “è un giorno terribile per l'Ucraina e un giorno oscuro per l'Europa”. (Geb)