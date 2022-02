Ucraina: il prezzo del petrolio schizza a 101 dollari dopo l'attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del petrolio Brent è schizzato questa mattina a 101 dollari al barile per la prima volta dall'agosto del 2014 dopo l'attacco militare della Russia in Ucraina. Lo riporta l'emittente "Cnn", secondo cui gli investitori temono una nuova tornata di sanzioni e un ulteriore aumento dell'inflazione e potrebbero puntare su beni rifugio come l'oro e il dollaro statunitense. I primi mercati azionari a reagire sono quelli asiatici, con l'incide Nikkei in Giappone in ribasso del 2 per cento. (Nys)