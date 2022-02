Ucraina: rappresentante russo all'Onu, Kiev non ha ascoltato appelli contro provocazioni nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha ascoltato gli appelli per fermare le provocazioni contro le autoproclamate repubbliche popolari del Donbass. Lo ha affermato il rappresentante permanente russo all'Onu, Vasilij Nebenzja, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo il diplomatico, le autorità ucraine sono state eterodirette dai loro "curatori occidentali" ed ora subiranno "una soluzione militare al problema del Donbass". Inoltre Nebenzja ha denunciato il fatto che l'Occidente ha ignorato le sofferenze della popolazione di Donetsk e Luhansk. ""Sembra che questi quattro milioni di persone non esistano", ha sottolineato il diplomatico. Nella notte il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un'operazione militare nell'ex repubblica sovietica. (Rum)