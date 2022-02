Russia: Bosca di Mosca sospende le transazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Mosca ha annunciato la sospensione delle transazioni per la giornata odierna. Le negoziazioni resteranno ferme per la giornata odierna, un annuncio che segue l'avvio dell'operazione militare per liberare il Donbass comunicato nella notte dal presidente russo, Vladimir Putin. Alle prime ore del mattino, il mercato azionario di Mosca e il rublo, la valuta russa, hanno registrato un grave ribasso di oltre il 10 per cento, tale per cui si è deciso di interrompere le transazioni.(Rum)