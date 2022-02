Ucraina: Zelensky, introdotta la legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge marziale è stata introdotta in tutto il territorio dell'Ucraina. Lo ha annunciato questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso alla nazione pubblicato sul suo canale Telegram. Il capo dello Stato ha esortato i suoi concittadini a non farsi prendere dal panico. Nella notte la Russia, per ordine del presidente Vladimir Putin, ha lanciato un'operazione militare nell'ex repubblica sovietica. (Rum)