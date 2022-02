Ucraina: l'Ue condanna l'attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni dell'Ue hanno condannato con la massima fermezza l'attacco della Russia contro l'Ucraina, pubblicando su Twitter il medesimo messaggio.“Condanniamo con forza l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina. In queste ore oscure, i nostri pensieri vanno all'Ucraina e alle donne, uomini, bambini che fronteggiano questo attacco non provocato e temono per le loro vite. Riterremo il Cremlino responsabile”. Il testo è stato condiviso dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. (Geb)