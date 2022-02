Russia: aeroporti in diverse città del sud limitano le operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi aeroporti russi hanno limitato le operazioni dopo l'invasione dell'Ucraina, con voli sospesi da e verso diverse città del sud del Paese. Lo si legge in un comunicato dell'Agenzia russa per il trasporto aereo federale (Rosavitsia). "A causa della difficile situazione attorno all'Ucraina, dal 24 febbraio alle ore 3:45 ora di Mosca, i voli in diversi aeroporti del sud della Russia sono stati sospesi". Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 2 marzo. Interessati, in particolare, gli aeroporti di Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelendzhik, Elista, Stavropol, Belgorod, Brjansk, Orjol, Kursk, Voronezh e Sinferopoli, in Crimea. (Rum)