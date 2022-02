Ucraina: ministero Difesa russo annuncia annientamento sistema di difesa aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato, l'infrastruttura delle basi aeree delle forze armate ucraine è stata disabilitata e i servizi militari di frontiera dell'Ucraina "non mostrano alcuna resistenza". Poco prima il ministero della Difesa russo aveva sottolineato che Mosca non sta infliggendo attacchi alle città ucraine e che non ci sono "minacce per la popolazione civile". Nella notte, il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato un'operazione militare speciale nel Donbass, evidenziando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma solo la sua "smilitarizzazione e denazificazione". (Rum)