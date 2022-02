Ucraina: Baerbock, oggi è un giorno di vergogna per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha violato “le regole più elementari del diritto internazionale” con l'attacco contro l'Ucraina. “La comunità internazionale non dimenticherà questo giorno di vergogna per la Russia”. È quanto afferma su Twitter la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. L'esponente dei Verdi evidenzia che la Germania risponderà con i propri partner all'iniziativa di Mosca. “Siamo in piena solidarietà con l'Ucraina”, scrive infine Baerbock. (Geb)