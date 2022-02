Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman sente omologhi Italia, Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto colloqui con il segretario generale del ministero degli Esteri francese, Francois Delattre, il segretario di Stato tedesco Andreas Michaelis, il segretario generale del ministero degli Affari esteri italiano Ettore Sequi e il ministro di Stato britannico per l'Europa e il Nord America, James Cleverly. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che Sherman e le controparti europee hanno condannato la decisione della Federazione Russa di riconoscere le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk come indipendenti. Le parti hanno espresso fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e un forte impegno per l'unità transatlantica. La vicesegretaria e le controparti hanno sottolineato che il flagrante disprezzo della Russia per il diritto internazionale richiede una risposta severa da parte della comunità internazionale e hanno concordato di coordinarsi da vicino sui passi successivi, comprese massicce sanzioni economiche aggiuntive, se la Russia dovesse continuare a intensificare la sua aggressione contro l'Ucraina.(Nys)