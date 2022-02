Ucraina: Casa Bianca, Usa in contatto con Kiev su attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in contatto con l'Ucraina per quanto riguarda il recente attacco informatico che ha colpito banche e siti web governativi di Kiev. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Non abbiamo attribuito ancora la responsabilità delle attività (informatiche) di oggi", ha detto Psaki quando le è stato chiesto se gli Stati Uniti ritengono che la Russia sia responsabile dell'attacco informatico. "Lo consideriamo coerente con il tipo di attività che la Russia svolgerebbe nel tentativo di destabilizzare l'Ucraina", ha affermato. (Nys)