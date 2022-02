Ucraina: Zelensky, chiesto assistenza macrofinanziaria e sostegno a Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato di aver chiesto alla Francia, che presiede il Consiglio dell'Unione europea, forme di assistenza microfinanziaria. "A seguito del dialogo con Emmanuel Macron, ho ringraziato per la decisione di fornire attrezzature di difesa individuali e sistemi di sminamento all'Ucraina. Ha esortato la Francia, paese che presiede il Consiglio Ue, a fornire sostegno macrofinanziario. Apprezzo la Francia per essere rimasta a fianco dell'Ucraina in tempi difficili", ha scritto Zelensky suTwitter. (Rum)