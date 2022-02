Colombia: Eln, almeno 11 feriti durante "blocco armato" in protesta contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione dovrebbe finire alle 6 della mattina del 26 febbraio, segnalava l'Eln in un comunicato. "La popolazione si potrà muovere solo per ragioni umanitarie collegate con attività funerarie o di emergenza medica. Raccomandiamo alla popolazione di rimanere nelle case o luoghi di lavoro ed evitare spostamenti, per motivi di sicurezza", si legge nel volantino fatto circolare alla vigilia del nuovo "paro". Secondo quanto riporta il quotidiano "El Tiempo", in diverse zone del paese - le regioni orientali di Arauca e del Norte de Santander, come la zona sudoccidentale del Cauca, non lontano dall'Ecuador - la popolazione ha effettivamente deciso di limitare gli spostamenti. (segue) (Vec)