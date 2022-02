Usa: assalto al Congresso, Ivanka Trump potrebbe comparire di fronte a commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti, è in trattative per comparire davanti alla commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per far luce sulla rivolta al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Lo scrive il sito statunitense “Axios”. Si tratterebbe del primo membro della famiglia Trump a negoziare volontariamente con il comitato senza ricevere un mandato di comparizione. La giuria ha precedentemente indicato di avere una "testimonianza di prima mano" secondo cui Ivanka avrebbe chiesto a suo padre di intervenire per fermare i facinorosi che hanno preso d’assalto il Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale.(Nys)