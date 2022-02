Ucraina: Blinken, Russia allo “stadio finale di preparazione” per l’invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che una invasione militare della Russia potrebbe avvenire entro la mattinata di oggi, 24 febbraio. Intervistato nella notte da “Nbc Nightly News”, Blinken ha affermato che le forze militari russe schierate al confine con l’Ucraina hanno raggiunto “lo stadio finale di preparazione”: “Tutto sembra posizionato per una aggressione russa su larga scala ai danni dell’Ucraina”, ha dichiarato il segretario. Blinken ha però precisato di non disporre di informazioni precise: “Non posso fornire una data o un’ora certa, ma tutto è pronto per una avanzata della Russia”, ha aggiunto il segretario. Un avvertimento analogo è giunto dal dipartimento della Difesa, il cui portavoce, John Kirby, ha spiegato: “Riteniamo che altre truppe russe stiano entrando (nelle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk”. Non possiamo confermare in maniera specifica i numeri, le formazioni e le capacità, ma riteniamo certamente che stia accadendo. Pensiamo che abbiano raggiunto uno stadio di preparazione che consentirebbe loro di attaccare il qualunque momento”. (Nys)