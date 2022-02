Giappone: energia, gruppo ricerca britannico sollecita ripensamento su cattura carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricerca britannico che promuove la transizione energetica, TransitionZero, ha sollecitato il Giappone a riconsiderare l’opportunità di promuovere le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e il cosiddetto ciclo combinato di gassificazione integrata (Igcc) come parte integrante del processo di transizione verso un modello energetico sostenibile, dal momento che tali tecnologie sarebbero troppo costose a fronte di una riduzione insufficiente delle emissioni di CO2.In un rapporto pubblicato questo mese, TransitionZero afferma che il Giappone dovrebbe destinare invece maggiori risorse all’eolico offshore. Riferendosi all’Igcc, (sistema che prevede la trasformazione di carbone in gas di sintesi per alimentare una turbina), il gruppo britannico ha definito le “tecnologie avanzate del carbone” sviluppate da Tokyo “costose e dal potenziale limitato” per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica.(Git)