Ucraina: funzionari Kiev, attacco missilistico russo contro obiettivi nella capitale

- La Russia avrebbe lanciato un attacco con missili balistici e da crociera contro diversi obiettivi nell’area di Kiev. Lo riferisce su Twitter “The Spectator Index”, che cita come fonte funzionari del governo ucraino. La notizia pare confermata dal corrispondente dell’emittente televisiva “Cnn” a Kiev, che ha riferito di esplosioni e colpi di arma da fuoco nella capitale dell'Ucraina. Deflagrazioni sarebbero state avvertite anche a Mariupol, Charkiv e Odessa. Nelle prime ore di oggi, 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’avvio di una “operazione militare speciale” nel Donbass, in Ucraina orientale, dove si trovano le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk di cui Mosca ha formalmente riconosciuto l’indipendenza. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proclamato ieri lo stato di emergenza, mobilitando 200mila riservisti e concedendo ai civili il diritto di armarsi in vista di una possibile invasione.(Nys)