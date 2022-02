Ucraina: “Cnn”, forze di terra russe avanzano nel territorio ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità dell'esercito russo avrebbero intrapreso l'avanzata nel territorio dell’Ucraina, dopo l’annuncio da parte del presidente della Russia, Vladimir Putin, di una “operazione militare speciale” con l'obiettivo di mettere in sicurezza le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Lo riferisce un inviato dell’emittente televisiva statunitense “Cnn” a Rostov sul Don. Situate in Donbass, nell'est dell'Ucraina, Donetsk e Luhansk sono state riconosciute come indipendenti da Mosca. I corrispondenti della “Cnn” in Ucraina riferiscono del lancio di missili russi contro obiettivi nei pressi di Kiev e di esplosioni a Mariupol, Charkiv e Odessa.(Nys)