Colombia: Eln, almeno 11 feriti durante "blocco armato" in protesta contro il governo (3)

- Il "paro armado" è un'azione usata nel tempo da diverse organizzazioni ribelli dell'America Latina. Consiste principalmente nell'impedire la circolazione in un determinato territorio, il tempo utile ad eseguire azioni armate contro obiettivi civili e militari. In generale viene annunciata con anticipo per dare modo alla popolazione di conoscere i rischi che si possono correre circolando nelle zone interessate. In generale si ritiene che le organizzazioni guerrigliere usano questo strumento, oltre che per gli obiettivi a breve termine, anche per misurare e mostrare il grado di controllo sulla popolazione e sul territorio. (segue) (Vec)