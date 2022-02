Ucraina: “Politico”, sanzioni Ue verso Russia colpiscono cerchia ristretta di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni messe in campo dall’Unione europea contro la Russia per le recenti tensioni in Ucraina prendono di mira quella che si può considerare la cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin. Secondo una bozza ottenuta dal sito “Politico”, nella lista dei soggetti colpiti dalle misure punitive ci sono i massimi comandanti militari russi, della marina, dell’aviazione e delle forze di terra, oltre al ministro della Difesa Sergej Shoigu. L'elenco comprende anche una serie di dirigenti bancari che hanno contribuito all'assorbimento economico della Crimea, annessa dall'Ucraina nel 2014, nonché diverse banche. Un altro grande nome è quello di Yevgeny Prigozhin, uomo d'affari vicino a Putin che controlla il gruppo Wagner, una forza militare privata. In cima alla lista c'è Shoigu, il ministro della Difesa, probabilmente collocato intenzionalmente in una posizione di rilievo. L’elenco menziona anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e Margarita Simonyan, caporedattrice della rete televisiva in lingua inglese Rt. Entrambe sono descritte nel documento come "figure centrali della propaganda del governo". Menzionati anche il capo dello staff di Putin, Anton Vaino, Pyotr Tolstoj, un legislatore che guida una delegazione russa al Consiglio d'Europa a Strasburgo, Maxim Reshetnikov, il ministro dello Sviluppo economico, e Dmitrij Grigorenko, il vice primo ministro.(Nys)