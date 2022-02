Brasile: i conti esteri registrano saldo negativo di 8,1 miliardi di dollari a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la bilancia commerciale brasiliana ha registrato nel mese di gennaio un deficit di 1,5 miliardi di dollari, in calo rispetto allo stesso mese del 2021, quando aveva registrato un deficit da 2,6 miliardi di dollari. Lo scorso mese il Brasile ha esportato beni per un valore di 19,8 miliardi di dollari, in aumento del 31,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quanto alle importazioni, hanno totalizzato 21,3 miliardi di dollari, valore superiore del 20,4 per cento rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2021. Gli investimenti diretti esteri (Idp) ha registrato un bilancio positivo. A gennaio sono stati immessi nel mercato 4,7 miliardi di dollari, rispetto a un'entrata di investimenti di 3,4 miliardi a gennaio 2021, per un aumento del 35 per cento. (Brb)