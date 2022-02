Nato: Guerini, Italia impegnata nei Paesi Baltici con 250 uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel quadro della Nato l'Italia è impegnata nei Paesi Baltici con 250 militari, oltre che nelle attività di sorveglianza dell'alleanza sul fianco sud-orientale, e con la presenza aerea in Romania. Lo ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in collegamento al Tg1. "L'aggressione russa alla sovranità ucraina è inaccettabile e rischia di minacciare anche il sistema di sicurezza europeo", ha detto Guerini, augurandosi che da parte di Mosca ci sia "la capacità di fermarsi", pur ritenendo che "ormai è troppo tardi per far tacere le armi e lavorare ad un confronto politico e diplomatico trasparente e sincero". Nel quadro della Nato, ha sottolineato il ministro, l'Italia è impegnata anche in attività di sorveglianza marittima. Per quanto riguarda il dibattito sulla necessità di una "difesa europea", Guerini definisce la questione "politica prima che tecnica-militare". "Sul tema di una bussola strategica l'Italia sta dando un contributo molto importante" al dibattito, ha osservato Guerini, aggiungendo tuttavia che "parlare di difesa europea significa avere un'analisi condivisa della minaccia, oltre che costruire e far uso delle capacità militari" in modo condiviso. (Res)