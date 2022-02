Ucraina: dipartimento di Stato Usa, invasione russa “potenzialmente imminente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione russa dell’Ucraina risulta al momento “potenzialmente imminente”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, fornendo alla stampa un aggiornamento sulla situazione relativa alla crisi in Europa orientale. Price ha comunque ribadito che gli Stati Uniti sarebbero disposti a impegnarsi di nuovo nella diplomazia con Mosca, solo nel caso in cui i russi favoriscano una riduzione dell'escalation in Ucraina.(Nys)