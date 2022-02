Ucraina: dipartimento di Stato Usa, sanzioni su Nord Stream 2 non permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni imposte dagli Stato Uniti alla Nord Stream 2 Ag, l'operatore che controlla il gasdotto omonimo, sono specificamente progettate per cambiare, non sono permanenti. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Non esiste alcuna sanzione permanente in nessun programma di sanzioni responsabili in tutto il mondo", ha affermato Price. "Questa non è una politica puramente punitiva, questa è una politica per far cambiare approccio, in questo caso si tratta di una politica volta a scoraggiare un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina, per scoraggiare una guerra, una guerra sanguinosa".(Nys)