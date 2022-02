Ucraina: sindaco di Kiev dichiara stato d’emergenza nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha dichiarato lo stato di emergenza per la capitale ucraina a partire dalla mezzanotte. Lo riferisce l’inviato della “Cnn”, Tim Lister. In un messaggio pubblicato sul suo canale ufficiale Telegram, Klitschko ha affermato che "è stato istituito un quartier generale operativo per coordinare le azioni del ramo esecutivo, del comando militare e delle forze dell'ordine". Il nuovo stato di cose includerebbe, se necessario, l'introduzione di un coprifuoco e di un regime speciale di ingresso e uscita e la limitazione della circolazione dei veicoli. Klitschko ha affermato che le misure includeranno anche "il rafforzamento della protezione dell'ordine pubblico e delle strutture che garantiscono la vita della città", nonché il divieto di manifestazioni di massa e proteste, e della "produzione e distribuzione di materiale informativo che potrebbe destabilizzare la situazione".(Rum)