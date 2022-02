Pnrr: Franco, se caro energia impatta su progetti possibile revisione contenuti piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è molta incertezza su quanto a lungo il prezzo dell'energia resterà elevato e sull'andamento della dinamica del costo delle materie prime, quindi credo che sia presto per avere delle quantificazioni specifiche" rispetto all'impatto sui progetti del Pnrr. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Però - ha aggiunto - dobbiamo essere consapevoli che c'è un problema rilevante e dobbiamo essere pronti come questo problema, se il livello dei prezzi restasse alto, debba essere affrontato. La normativa europea - ha spiegato infatti - prevede una procedura di revisioni dei contenuti del piano, nel caso in cui sopraggiungano fattori tali da rimettere in discussione gli obiettivi del piano".(Rin)