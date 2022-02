© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Pnrr, le proposte e le sfide per il Lazio" è il tema dell'appuntamento organizzato dalla Confederazione Aepi- Associazioni Europee di Professionisti e Imprese. Istituzioni, enti locali e mondo economico a confronto su progettualità e interventi. I saluti sono affidati al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al presidente di Aepi, Mino Dinoi. Introduce Davide Basilicata, vice coordinatore Aepi Lazio. Intervengono: Daniele Leodori, vice presidente e assessore regionale al Bilancio; Fabrizio Ghera, capogruppo Fratelli d'Italia in regione; Fabio Refrigeri, presidente commissione regionale Bilancio; Marietta Tidei, presidente commissione regionale Sviluppo economico; Giovanni Caudo, presidente commissione speciale Pnrr Roma Capitale; Achille Bellucci, presidente Uncem Lazio; Francesco De Angelis, presidente Consorzio Industriale Lazio; Riccardo Varone, presidente Anci Lazio. Conclude la coordinatrice di Aepi Lazio, Rita Palombi. Roma, Regione Lazio, in sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Confederazione Aepi. (ore 10:00)- L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e L'Associazione nazionale Consorzi gestione territorio ed acque irrigue (Anbi) il protocollo d'intesa per l'attuazione di programmi in favore della sicurezza idrogeologica. L'accordo riveste particolare importanza in un Paese dove molta parte del territorio è soggetta a rischio frane o alluvioni. Interverranno alla presentazione Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Andrea Alemanni consigliere comunale di Roma Capitale e Giuseppe Blasi, capo dipartimento Dipeisr, Mipaaf. Roma, sala del Consiglio Camera di Commercio di Roma, via dei Burrò 147. Diretta streaming sul canale Youtube di Anbi (ore 10:30) (segue) (Rer)