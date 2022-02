Sardegna: Solinas, inaccettabili violenza dopo Cagliari-Napoli, solidarietà a commentatore sportivo aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È inaccettabile che ai margini di un evento sportivo si verifichino episodi di violenza, che rappresentano la negazione dei sani valori dello sport, innanzitutto rispetto e solidarietà. La violenza è sempre da condannare e serve l'impegno dei veri tifosi per bandirla dai campi sportivi. Nessuno può permettersi di minare la tranquillità e la sicurezza di chi vuole godersi uno spettacolo sportivo”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, esprimendo gratitudine per le forze dell’ordine impegnate dentro e fuori l’impianto sportivo, e solidarietà a Luigi Garau, commentatore sportivo, per l'aggressione subita al termine della partita di lunedì scorso tra Cagliari e Napoli. (Rsc)