Argentina: Fernandez annuncia piano di investimenti in ricerca e sviluppo per 130 milioni di dollari

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato un piano di investimenti per 15 miliardi di pesos (oltre 130 milioni di euro) nel settore della ricerca in scienza e tecnologia. "Non c'è sviluppo senza investimenti in scienza e tecnologia", ha dichiarato Fernandez in una cerimonia di presentazione tenutasi oggi all'Università di Buenos Aires. Il piano di investimenti sarà gestito dalla nuova Agenzia nazionale per la promozione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (Agencia I+D+I). "Il futuro è nell'educazione, nella conoscenza, nello sviluppo della scienza e della tecnologia, non c'è denaro investito in modo migliore", ha aggiunto il presidente, che ha quindi manifestato l'ambizione che l'Argentina "smetta di essere solo il granaio del mondo". (segue) (Abu)