Ucraina: Casa Bianca, richiesta intervento di Mosca da separatisti "esempio di pretesto"

- La richiesta avanzata dai leader separatisti del Donbass alla Russia, affinchè Mosca invii truppe per "respingere l'aggressione ucraina", rappresenta il classico esempio di un pretesto volto a innescare l'escalation. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando alla stampa, precisando che gli Usa sono pronti a "varare altre sanzioni, più dure, in svariati settori, in caso di escalation". (segue) (Nys)