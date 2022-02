Libia: membri Consiglio di Stato costretti con la forza rinviare voto 12mo emendamento costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell’Alto consiglio di Stato hanno denunciato di essere stati costretti a interrompere con la forza le votazioni delle proposte del dodicesimo emendamento della costituzione fatte dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. Lo riferisce una nota dell’Alto consiglio di Stato. Secondo i membri del cosiddetto “Senato” libico nato dagli accordi di Skhirat del 2015, la seduta per votare le modifiche al 12mo emendamento della costituzione era iniziata questa mattina nella sede dell’organo a Tripoli ed ha visto ben 10 ore consecutive di dibattito. In un video diffuso sui social network, gli esponenti dell’Alto consiglio di Stato hanno affermato che pochi istanti prima dell'inizio delle votazioni l'elettricità in tutta la sala è stata interrotta e le autorità di sicurezza preposte alla protezione del sito hanno chiesto loro di andarsene immediatamente, avvertendo dell'esistenza di un tentativo di attacco contro di loro. I membri dell’Alto consiglio di Stato hanno dichiarato che la maggioranza di loro stava era intenzionata a rigettare le proposte del Parlamento di Tobruk e si sono rifiutati di lasciare l'aula, chiedendo di avviare comunque le votazioni. Tuttavia gli addetti alla sicurezza hanno bloccato la sessione che verrà rinviata a domani.(Lit)