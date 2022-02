Ucraina: governi di Polonia e Slovenia, Ue ribadisca valori con cui si è costruita dopo Guerra fredda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sottolineare che in queste ore il Memorandum di Budapest del 1994 viene "palesemente violato da uno dei suoi firmatari", la Russia, i premier polacco e sloveno invitano il Consiglio europeo ad "andare molto oltre" le sanzioni e a "prendere decisioni politiche coraggiose". Il successo finale nella Guerra Fredda non è stato ottenuto con l'uso di armi ma dai valori dell'Occidente e del suo modo di vivere", si legge ancora nel testo, per il quale è "necessaria un'unità transatlantica forte e determinata", e che invita, come fatto dopo la Guerra fredda, a trovare "ancora una volta un equilibrio, a prevenire una minaccia militare e a difendere l'ordine europeo". (Res)