20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta “Nel Lazio con amore, il bonus per matrimoni e unioni civili per sostenere la filiera del wedding”. Intervengono Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione della Regione Lazio e Valentina Corrado, Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa con un videomessaggio. Roma, Palazzo Brancaccio, Viale del Monte Oppio, 7. (ore 11:00)- L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del piano dei finanziamenti previsti dal Pnrr per gli Ifo – Istituto Regina Elena e San Gallicano. Partecipa all'evento il Direttore generale di Ifo, Marina Cerimele, il Direttore Scientifico Ire Gennaro Ciliberto e il Direttore Scientifico ISG, Aldo Morrone. Roma, Centro Multimediale Ifo-Aula A "Antonio Caputo" - Via Fermo Ognibene, 23 (ore 10:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al workshop dal titolo: 'Le differenze di Salute tra donne e uomini'. Roma, sala Tirreno della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212. Diretta dell'evento sulla pagina Facebook di SaluteLazio. (ore 15:30) (segue) (Rer)