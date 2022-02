Imprese: Spagna, nel 2021 per Mediaset utile di 181 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 Mediaset Spagna ha registrato un utile di 181 milioni di euro, l'1,3 per cento in più rispetto all'anno precedente ed ha aumentato le sue entrate del 4,7 per cento a 876,4 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea generale ordinaria degli azionisti un programma di acquisto di azioni proprie per 150 milioni di euro, con il limite legale del 10 per cento del capitale sociale. La società ha attualmente una capitalizzazione di mercato totale di 1,3 miliardi di euro. La raccolta pubblicitaria lorda nel 2021 ha raggiunto 833,6 milioni di euro, il 9,8 per cento in più rispetto al 2020, come spiegato dalla società nella relazione finanziaria inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv). Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 243 milioni di euro, il 3,8 per cento in meno su base annua. (Spm)