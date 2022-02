Ucraina: governi di Polonia e Slovenia, Ue ribadisca valori con cui si è costruita dopo Guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violazioni del diritto internazionale commesse dalla Russia nei confronti dell'Ucraina rappresentano anche una minaccia "diretta e immediata" alla pace e alla stabilità dell'Europa tutta, e per scongiurarla è necessario dare una "risposta forte e unita" che comprenda anche l'imposizione di sanzioni. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta il primo ministro della Slovenia Janez Jansa e l'omologo della Polonia Mateusz Morawiecki, invitando i Paesi membri a rinnovare gli impegni sottoscritti nel dopoguerra. "Trent'anni fa, alla fine della Guerra Fredda, abbiamo deciso di lavorare insieme per soddisfare le aspettative storiche di una nuova era di democrazia, pace e unità", si legge nel documento rivolto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e a tutti i membri del Consiglio europeo, in cui si ricorda che la "pari dignità degli Stati sovrani" è stata imposta come base normativa comune e quale "spina dorsale della loro cooperazione per affrontare congiuntamente i bisogni e le aspirazioni dei nostri popoli e rafforzare la pace e la sicurezza in Europa". (segue) (Res)