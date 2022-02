Roma: Acea Ato 2, sabato 26 febbraio sospensione idrica al IX municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del IX Municipio di Roma. Di conseguenza, dalle ore 14:00 di sabato 26 febbraio alle ore 01:00 di domenica 27 febbraio 2022 si verificheranno mancanze di acqua e/o forti abbassamenti di pressione nelle seguenti vie: Viale America; Largo Giuseppe Pella; Via Umberto Tupini (da viale America a Via Romolo Murri); Via dell'Astronomia; Viale Pasteur; Viale dell'Urbanistica; Pizzale Luigi Sturzo; Via Chopin; Viale Beethoven; Viale della Civiltà del Lavoro (da Quadrato della Concordia a via Ciro il Grande); Piazza Francesco Vivona; Via della Fisica; Via della Chimica; Via Listz; Piazzale Guglielmo Marconi (da Via Cristoforo Colombo a via Listz); Viale Tolstoj; Via dell'Elettronica; Piazzale Asia; Viale Asia (da Piazzale Asia a via Cristoforo Colombo); Viale Europa (da Via Umberto Tupini a Via Cristoforo Colombo); Via Ettore Majorana; Passeggiata del Giappone; Viale Shakespeare; Via dell'Arte (da Viale Europa a Viale Africa); Piazzale Enrico Mattei; Via della Stazione Enrico Fermi; Piazzale della Stazione Enrico Fermi; Via Cristoforo Colombo (da Viale America a Viale Europa). (segue) (Com)