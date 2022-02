Argentina: Fernandez annuncia piano di investimenti in ricerca e sviluppo per 130 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della nuova agenzia I+D+I, Fernando Peirano, ha quindi spiegato che le risorse stanziate dal governo verranno distribuite in 32 chiamate a concorso per università di tutto il Paese per sviluppare progetti destinati a risolvere problemi strutturali dello sviluppo sociale ed economico. Questo oltre ad azioni destinate a favorire piccole e medie imprese oltre che iniziative tecnologiche. "Con questo piano nel 2022 potremo rafforzare la capacità dei nostri ricercatori e ricercatrici scientifici con 32 nuovi progetti che si aggiungeranno ai 42 già avviati dal 2019", ha dichiarato Peirano. (Abu)