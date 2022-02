Pnrr: Franco, raggiunti risultati per il 2021, nelle prossime settimane 24 miliardi da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati previsti per il 2021 "sono stati raggiunti e abbiamo inviato la prima richiesta di pagamento alla Commissione per 24 miliardi". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Ci aspettiamo che il pagamento avvenga nelle prossime settimane in favore del Tesoro", ha aggiunto.(Rin)