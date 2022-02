Pnrr: Franco, ruolo Parlamento resterà fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il ruolo del Parlamento resterà fondamentale, perché questo non è solo un piano in cui si fanno dei singoli progetti di investimento, ma ve ne sono molteplici, e vi sono riforme, semplificazioni, razionalizzazioni, norme abilitanti". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).(Rin)