Ucraina: Guerini, aggressione russa è inaccettabile e minaccia sicurezza europea

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'aggressione russa alla sovranità ucraina è un atto inaccettabile che rischia di minacciare il sistema di sicurezza europeo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al "Tg1". "Siamo tutti preoccupati per ciò che accadendo nel cuore dell'Europa", ha detto Guerini. "Auspico che la Russia abbia la capacità di fermarsi. Non è mai troppo tardi per far tacere le armi e lavorare a un confronto politico e diplomatico trasparente per affrontare i problemi", ha detto il ministro.(Res)