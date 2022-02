Nato: Guerini, Italia impegnata a garantire la sicurezza dell'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia conferma il suo impegno a garantire la sicurezza europea attraverso il suo impegno nella Nato, in particolare grazie alla presenza in Lettonia, Romania e alle unità navali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al "Tg1". "Siamo impegnati nei Paesi baltici, in particolare in Lettonia con un contingente di 250 soldati. Siamo impegnati nell'attività di sorveglianza e sicurezza dello spazio aereo nel fianco sud est dell'Alleanza con i nostri velivoli in Romania", ha affermato Guerini, ricordando anche le operazioni "di sorveglianza marina nelle forze dell'Alleanza atlantica" cui l'Italia partecipa.(Res)