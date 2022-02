Covid: Ciriani (Fd'I), non bastano annunci Draghi, insieme a stato emergenza cancellare green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Gli annunci del governo Draghi "sono poca cosa. Fratelli d'Italia chiede che lo stato di emergenza sia cancellato subito e insieme alle restrizioni introdotte con il green pass, che hanno danneggiato la nostra economica e il turismo in particolare. Bisogna tornare velocemente alla normalità, come peraltro sta avvenendo già in tutta Europa". Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ai microfoni dei tg Rai. (Rin)