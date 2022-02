Yemen: Stati Uniti impongono sanzioni contro rete finanziaria ribelli sciiti Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro una rete internazionale che finanzia le forze militari dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, che hanno regolarmente attaccato civili e infrastrutture civili nello Yemen e negli Stati vicini, mentre intensificano la crisi umanitaria del Paese. Lo riferisce in un comunicato stampa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Gli Stati Uniti hanno coordinato questa azione strettamente con i partner del Golfo”, ha dichiarato Blinken. “Operando sotto la guida della Forza Quds del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana e del finanziere Houthi Sa'id al-Jamal, questa rete ha trasferito decine di milioni di dollari allo Yemen a sostegno degli Houthi”, ha affermato Blinken. “Gli attacchi Houthi all'interno dello Yemen e contro i vicini dello Yemen, compresi i recenti attacchi terroristici contro siti civili in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, hanno causato numerose vittime. La continua offensiva militare degli Houthi a Marib sta esacerbando la crisi umanitaria dello Yemen, mettendo a grave rischio più di un milione di sfollati interni vulnerabili. Gli Houthi hanno anche detenuto per mesi gli attuali ed ex dipendenti yemeniti dell'ambasciata statunitense a Sana'a senza contatti con le loro famiglie”, ha dichiarato Blinken. (segue) (Nys)